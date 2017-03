David Beeri est le second lauréat du Prix Israël pour ‘l’œuvre de toute une vie’. Il est récompensé par cette distinction prestigieuse pour avoir transformé la ville de David, Ir David, en patrimoine national attirant les touristes israéliens et étrangers.

David Beeri est le directeur général de l’association El’ad qui a pour objectif de renforcer la présence juive à Jérusalem et d’encourager le tourisme dans la ville de David, Ir David, dans le Shiloah, et dans les zones voisines. Elle développe la recherche sur ce patrimoine, ainsi que les fouilles archéologiques et l’acquisition de maisons et de terrains dans le secteur.

Le ministre de l’Education Naftali Benett a souligné : « Alors que nous allons célébrer le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem, c’était une excellente occasion d’exprimer notre reconnaissance à David Beeri qui fait partie des grands bâtisseurs de Jérusalem des temps modernes ».

Il a ajouté : « Pendant des années, nous avons prié et aspiré à retourner dans la ville où le roi David a séjourné pour la reconstruire. David Beeri nous permet de concrétiser ce rêve ». Benett a encore souligné que ‘grâce à son travail, des millions de soldats, d’étudiants et d’élèves découvraient l’histoire de Jérusalem comme ils n’avaient jamais pu le faire auparavant’. Et de conclure : « David Beeri, visionnaire et homme d’action, officier dans une unité d’élite, mérite nos remerciements ».