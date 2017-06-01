Dates et horaires d’ouverture des bureaux de vote pour le vote des 4 et 18 juin
Coordonnées de votre bureau de vote
Vous trouverez ci-dessous le site de vote auquel vous êtes rattaché(e) en fonction de votre lieu d’habitation.
Nom du site : ASHDOD
Adresse : Matnass Uziel – 25 rehov Sinai
Villes rattachées :
* ASHDOD
* ASHKELON
* KIRYAT GAT
Nom du site : BEER-SHEVA
Adresse : Merkaz Hamorim – 85 sderot Itzhak Rage
Villes rattachées :
* ARAD
* BEER-SHEVA
* DIMONA
* SDEROT
Nom du site : EILAT
Adresse : Campus universitaire Ben Gourion – 162 sderot Hatmarim
Villes rattachées :
* EILAT
Nom du site : HAIFA
Adresse : Institut Français de Haïfa – 6 rehov Eliahu Hakim
Villes rattachées :
* ACCO
* AFFULA
* BET SHEAN
* CARMIEL
* HADERA
* HAÏFA
* KAZRIN
* KIRYAT ATA
* KIRYAT BIALIK
* KIRYAT HAIM
* KIRYAT MOTZKIN
* KIRYAT SHMONA
* KIRYAT SHMUEL
* KIRYAT TIVON
* KIRYAT YAM
* NAHARYA
* NAZARETH
* SAFFED
* TIBERIADE
* TIRAT CARMEL
* ZIKHRON YAACOV
Nom du site : NATHANYA
Adresse : Immeuble Beit Kehilot – 2 rehov Yoel Salomon
Villes rattachées :
* NATHANYA
Nom du site : TEL AVIV
Adresse : Tour Migdalor – 1/3 rehov Ben Yehuda
Villes rattachées :
* BAT YAM
* BNEI BRAK
* GUIVATAIM
* HERZLYA
* HOLON
* JAFFA
* KFAR SABA
* LOD/MODIN
* PETAH TIKVA
* RAANANA
* RAMAT AVIV
* RAMAT GAN
* REHOVOTH
* RISHON LE TSION
* TEL AVIV
* YAD ELIYAHU
Jérusalem
Le site où vote chaque électeur dépend de l’adresse et du secteur géographique qu’il a indiqués au Consulat général avant le 31 décembre 2016.
Par exemple, si vous avez informé le Consulat général avant le 31/12/2016 que vous résidiez dans le secteur géographique de German Colony – Emek Refraim, votre bureau de vote est pour chaque dimanche l’Institut français Romain Gary.
CONSULAT GENERAL DE FRANCE
5 RUE PAUL-EMILE BOTTA
JERUSALEM
ABU GOSH
ABU TOR
AMERICAN COLONY
BEIT HANINA
BEIT SAFAFA
BEIT SHEMESH
BTANA
DAIRAT EL BARID
EZZAHAR
ISAWIYA
JABEL MUKABBIR
LATROUN
MEVASSERET TSION
MONT DES OLIVIERS
MONT SION
RAS AL AMUD
SHARAFAT
SHEIKH JARRAH
SHUAFAT
SILWAN
TZUR HADASSA
VIEILLE VILLE
WADI JOZ
INSTITUT FRANCAIS ROMAIN GARY
9 KIKAR SAFRA
9100901 JERUSALEM
ADEL AD
ALE ZAHAV
ALFE MENASHE
ALMON
ALON SHVOUT
ALONEI SHILO
ALT 468
ARIEL
ATERET
AVNE HEFEZ
AZUFIN
BARQAN
BAT AYIN
BEIT ISRAEL
BEITAR ILLIIT
BET ARYE
BET EL
BET HERON
BRACHA
BRUCHIN
DERECH HAAVOT
DOLEV
EFRATA
EIN MABUA
EIN PRAT
ELAZAR
ELI
ELMATAN
ELON MOREH
ELQANA
EMEK REFRAIM
ENAV
EZ EFRAYIM
GERMAN COLONY
GEULA
GEVA BINYAMIN
GILAD FARM
GINOT ARYE
GIVAT HADAGAN
GIVAT HAHISH
GIVAT HATAMAR
GIVAT MORDECHAI
GIVAT ZEEV
GIVON HAHADASHA
GUSH ETZION
HABAYIT HAADOUN
HAHAR
HAR ADAR
HAR GILO
HAR HEMED
HAR HOMA
HAR SHMUEL
HARASHA
HASHMON
HAYOVEL
HINNANIT
HORESH
IMMANUEL
ITAMAR
ITZAHT
KEREM AVRAHAM
KFAR ADUMIM
KFAR ETZION
KFAR RUTH
KIRIAT BELZA
KIRIAT BEN GOURION
KIRIAT WOLFSON
KIRIAT ZANZ
KOCHAV YAAKOV
KOKHAV HASHAHAR
LAPID
MAALE ADUMIM
MAALE HAGIT
MAALE ISRAEL
MAALE KRAMIM
MAALE MIKHMAS
MAALE REHAVAM
MAALE SHLOMO
MAALE SHOMERON
MACCABIM
MAGEN DAN
MATERSDORF
MATTITYAHU
MEVO HORON
MIGDAL OZ
MIGRON
MISHOR ADUMIM
MITZPE ASSAF
MITZPE DANNY
MITZPE ILON
MITZPEHAI
MODIIN ILIT
NAHAL GEVAOT
NAHIEL TAL
NAJALE
NAKHLAOT
NAYOT
NEBE ZUF
NEHALIEL
NEVE DANIEL
NEVE MENACHEM
NEVE YAIR
NILI
NOF HARIM
NOFIM
NOKDIM
OFARIM
OFRA
ORANIT
PEDUEL
PESAGOT
QARNE SHOMRON
QEDAR
QIRYAT NEFATIM
QUEDUMIM
RAMAT GILAT
REHAN
REHAVIA
REVAVA
RIMOMIM
ROMEMA
ROSH ZURIM
SALLIT
SDE BAR
SHAHARIT
SHAIARE
SHAQED
SHAVE SHOMRON
SHEVA KEHILOT
SHILAT
SHVUT RACHEL
- JUNCTION
TALMON
TEL ARZA
TEQOA
TIQWA
UNSDORF
YAIR FARM
YAKIR
YARON
ZAYIT RASHNAN
LYCEE FRANCAIS DE JERUSALEM
66 HANEVI’IM
JERUSALEM
ARZEI HABIRA
ASAEL
BAKA (GEULIM)
BEIT HAKEREM
BEIT VEGAN
EIN KEREM
ESHKOLOT
GIBVAT HAREL
GIVAT REHAVAM
GIVAT SHAUL
HAGGAY
HAKARON
HAR HERTZL
HAR NOF
HEBRON
HOLYLAND
KFAR SHAUL
KIRIAT HA YOVEL
KIRIAT MOSHE
KIRIAT SHMOUEL
MAALE LEVONA
MAHANE YEHUDA
MAMILA
MEA SHEARIM
MEKOR BARUKH
MEHANE ISRAEL
MOTSA
MUSRARA
RAMAT MOTSA
RAMAT SHARET
RUKHAMA
SANHEDRIA MURKHEVET
SANSANA
SHANI
SHILO
TALBIYIA
YAAR YERUSHALAYM
YEFE NOF
YEMIN MOSHE
ZIKHRON MOSHE
ZIKHRON YOSEF
LYCEE HAVAT HANOUAR
1 SDEROT SHAI AGNON
91000 JERUSALEM
ALMOG
ANTENNAS HILL
ARGANAM
ARNONA
ATAROT
AVIGAIYL
AYANOT KEDEM
BEIT YATIR
BEQAOT
EIN FASHKHASH
FRENCH HILL
GILGAL
GILO
GITTIT
GIVAT SALIT
GONEN
HAMRA
HILL 833
IR GANIM
KALYA
KARMEI TZUR
KARMEL
KATAMON
KFAR SALMA
KIRIAT ARBA
KIRIAT MENACHEM
LIFIM
MAALE EFRAYIM
MAGEN DAVID
MALKHA
MAON
MASKIYYOT
MASSULA
MEDSADOT YEHUDA
MEHOLA
MEHOOT JERICHO
MEKHORA
MEKOR KHAYIM
MITZPE JERICHO
MITZPE SAHLEM
MITZPE YAIR
MORI FARM
NAHAI ZORI
NAHAL BITRONOT
NAHAL HEMDAT
NAHAL ROTEM
NERIV HEGEDUD
NEWE YAAKOV
NIRAN
NOF NESHER
NOOMI
OTNIEL
OVNAT
PENE HEVER
PEZAIEL
PISGAT ZEEV
QALANDYA
RAMAT ESHKOL
RAMAT POLIN
RAMAT SHLOMO
RAMOT ALON
ROI
SAN SIMON
SDEMOT MEHOLA
SUSIYA
TALPIOT
TALPIOT EST (ARMON HANATSIV)
TALPIOT NORD
TENE
TOMER
TZUR SHALEM
WERED JERICHO
YAFIT
YITAY