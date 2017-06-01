vendredi, 2 juin, 2017

Dates et horaires d’ouverture des bureaux de vote pour le vote des 4 et 18 juin

Coordonnées de votre bureau de vote

Vous trouverez ci-dessous le site de vote auquel vous êtes rattaché(e) en fonction de votre lieu d’habitation.

 

Nom du site : ASHDOD

Adresse : Matnass Uziel – 25 rehov Sinai

Villes rattachées :
* ASHDOD
* ASHKELON
* KIRYAT GAT

 

Nom du site : BEER-SHEVA

Adresse : Merkaz Hamorim – 85 sderot Itzhak Rage

Villes rattachées :
* ARAD
* BEER-SHEVA
* DIMONA
* SDEROT

 

Nom du site : EILAT

Adresse : Campus universitaire Ben Gourion – 162 sderot Hatmarim

Villes rattachées :
* EILAT

 

Nom du site : HAIFA

Adresse : Institut Français de Haïfa – 6 rehov Eliahu Hakim

Villes rattachées :
* ACCO
* AFFULA
* BET SHEAN
* CARMIEL
* HADERA
* HAÏFA
* KAZRIN
* KIRYAT ATA
* KIRYAT BIALIK
* KIRYAT HAIM
* KIRYAT MOTZKIN
* KIRYAT SHMONA
* KIRYAT SHMUEL
* KIRYAT TIVON
* KIRYAT YAM
* NAHARYA
* NAZARETH
* SAFFED
* TIBERIADE
* TIRAT CARMEL
* ZIKHRON YAACOV

 

Nom du site : NATHANYA

Adresse : Immeuble Beit Kehilot – 2 rehov Yoel Salomon

Villes rattachées :
* NATHANYA

 

Nom du site : TEL AVIV

Adresse : Tour Migdalor – 1/3 rehov Ben Yehuda

Villes rattachées :
* BAT YAM
* BNEI BRAK
* GUIVATAIM
* HERZLYA
* HOLON
* JAFFA
* KFAR SABA
* LOD/MODIN
* PETAH TIKVA
* RAANANA
* RAMAT AVIV
* RAMAT GAN
* REHOVOTH
* RISHON LE TSION
* TEL AVIV
* YAD ELIYAHU

 

 

Jérusalem

 

Le site où vote chaque électeur dépend de l’adresse et du secteur géographique qu’il a indiqués au Consulat général avant le 31 décembre 2016.

 

Par exemple, si vous avez informé le Consulat général avant le 31/12/2016 que vous résidiez dans le secteur géographique de German Colony – Emek Refraim, votre bureau de vote est pour chaque dimanche l’Institut français Romain Gary.

 

 

 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE

5 RUE PAUL-EMILE BOTTA

JERUSALEM

 

ABU GOSH

ABU TOR

AMERICAN COLONY

BEIT HANINA

BEIT SAFAFA

BEIT SHEMESH

BTANA

DAIRAT EL BARID

EZZAHAR

ISAWIYA

JABEL MUKABBIR

LATROUN

MEVASSERET TSION

MONT DES OLIVIERS

MONT SION

RAS AL AMUD

SHARAFAT

SHEIKH JARRAH

SHUAFAT

SILWAN

TZUR HADASSA

VIEILLE VILLE

WADI JOZ

 

 

INSTITUT FRANCAIS ROMAIN GARY

9 KIKAR SAFRA

9100901 JERUSALEM

 

 

ADEL AD

ALE ZAHAV

ALFE MENASHE

ALMON

ALON SHVOUT

ALONEI SHILO

ALT 468

ARIEL

ATERET

AVNE HEFEZ

AZUFIN

BARQAN

BAT AYIN

BEIT ISRAEL

BEITAR ILLIIT

BET ARYE

BET EL

BET HERON

BRACHA

BRUCHIN

DERECH HAAVOT

DOLEV

EFRATA

EIN MABUA

EIN PRAT

ELAZAR

ELI

ELMATAN

ELON MOREH

ELQANA

EMEK REFRAIM

ENAV

EZ EFRAYIM

GERMAN COLONY

GEULA

GEVA BINYAMIN

GILAD FARM

GINOT ARYE

GIVAT HADAGAN

GIVAT HAHISH

GIVAT HATAMAR

GIVAT MORDECHAI

GIVAT ZEEV

GIVON HAHADASHA

GUSH ETZION

HABAYIT HAADOUN

HAHAR

HAR ADAR

HAR GILO

HAR HEMED

HAR HOMA

HAR SHMUEL

HARASHA

HASHMON

HAYOVEL

HINNANIT

HORESH

IMMANUEL

ITAMAR

ITZAHT

KEREM AVRAHAM

KFAR ADUMIM

KFAR ETZION

KFAR RUTH

KIRIAT BELZA

KIRIAT BEN GOURION

KIRIAT WOLFSON

KIRIAT ZANZ

KOCHAV YAAKOV

KOKHAV HASHAHAR

LAPID

MAALE ADUMIM

MAALE HAGIT

MAALE ISRAEL

MAALE KRAMIM

MAALE MIKHMAS

MAALE REHAVAM

MAALE SHLOMO

MAALE SHOMERON

MACCABIM

MAGEN DAN

MATERSDORF

MATTITYAHU

MEVO HORON

MIGDAL OZ

MIGRON

MISHOR ADUMIM

MITZPE ASSAF

MITZPE DANNY

MITZPE ILON

MITZPEHAI

MODIIN ILIT

NAHAL GEVAOT

NAHIEL TAL

NAJALE

NAKHLAOT

NAYOT

NEBE ZUF

NEHALIEL

NEVE DANIEL

NEVE MENACHEM

NEVE YAIR

NILI

NOF HARIM

NOFIM

NOKDIM

OFARIM

OFRA

ORANIT

PEDUEL

PESAGOT

QARNE SHOMRON

QEDAR

QIRYAT NEFATIM

QUEDUMIM

RAMAT GILAT

REHAN

REHAVIA

REVAVA

RIMOMIM

ROMEMA

ROSH ZURIM

SALLIT

SDE BAR

SHAHARIT

SHAIARE

SHAQED

SHAVE SHOMRON

SHEVA KEHILOT

SHILAT

SHVUT RACHEL

  1. JUNCTION

TALMON

TEL ARZA

TEQOA

TIQWA

UNSDORF

YAIR FARM

YAKIR

YARON

ZAYIT RASHNAN

LYCEE FRANCAIS DE JERUSALEM

66 HANEVI’IM

JERUSALEM

ARZEI HABIRA

ASAEL

BAKA (GEULIM)

BEIT HAKEREM

BEIT VEGAN

EIN KEREM

ESHKOLOT

GIBVAT HAREL

GIVAT REHAVAM

GIVAT SHAUL

HAGGAY

HAKARON

HAR HERTZL

HAR NOF

HEBRON

HOLYLAND

KFAR SHAUL

KIRIAT HA YOVEL

KIRIAT MOSHE

KIRIAT SHMOUEL

MAALE LEVONA

MAHANE YEHUDA

MAMILA

MEA SHEARIM

MEKOR BARUKH

MEHANE ISRAEL

MOTSA

MUSRARA

RAMAT MOTSA

RAMAT SHARET

RUKHAMA

SANHEDRIA MURKHEVET

SANSANA

SHANI

SHILO

TALBIYIA

YAAR YERUSHALAYM

YEFE NOF

YEMIN MOSHE

ZIKHRON MOSHE

ZIKHRON YOSEF

 

LYCEE HAVAT HANOUAR

1 SDEROT SHAI AGNON

91000 JERUSALEM

ALMOG

ANTENNAS HILL

ARGANAM

ARNONA

ATAROT

AVIGAIYL

AYANOT KEDEM

BEIT YATIR

BEQAOT

EIN FASHKHASH

FRENCH HILL

GILGAL

GILO

GITTIT

GIVAT SALIT

GONEN

HAMRA

HILL 833

IR GANIM

KALYA

KARMEI TZUR

KARMEL

KATAMON

KFAR SALMA

KIRIAT ARBA

KIRIAT MENACHEM

LIFIM

MAALE EFRAYIM

MAGEN DAVID

MALKHA

MAON

MASKIYYOT

MASSULA

MEDSADOT YEHUDA

MEHOLA

MEHOOT JERICHO

MEKHORA

MEKOR KHAYIM

MITZPE JERICHO

MITZPE SAHLEM

MITZPE YAIR

MORI FARM

NAHAI ZORI

NAHAL BITRONOT

NAHAL HEMDAT

NAHAL ROTEM

NERIV HEGEDUD

NEWE YAAKOV

NIRAN

NOF NESHER

NOOMI

OTNIEL

OVNAT

PENE HEVER

PEZAIEL

PISGAT ZEEV

QALANDYA

RAMAT ESHKOL

RAMAT POLIN

RAMAT SHLOMO

RAMOT ALON

ROI

SAN SIMON

SDEMOT MEHOLA

SUSIYA

TALPIOT

TALPIOT EST (ARMON HANATSIV)

TALPIOT NORD

TENE

TOMER

TZUR SHALEM

WERED JERICHO

YAFIT

YITAY

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