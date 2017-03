Une date fixée pour les Primaires travaillistes

Le secrétariat général du bureau du Parti Travailliste s’est réuni ce dimanche pour débattre du déroulement des élections primaires. A l’issue des discussions, il a annoncé que la date du scrutin avait été fixée au lundi 3 juillet prochain, 9 Tamouz. Si aucun candidat n’obtient plus de 40 % des voix au premier tour, il y aura un second tour le jeudi 13 juillet 2017, 19 Tamouz.

Pour l’instant, cinq hommes politiques ont déjà annoncé qu’ils comptaient poser leur candidature pour la direction du parti. Mis à part le chef actuel, Itshak Herzog, qui a la ferme intention de se représenter, on peut citer l’ancien leader du parti Amir Peretz, le député Omer Bar Lev et l’ancien ministre Avi Gabbaï qui briguent eux aussi le poste. Eldad Yaniv, qui n’est pas membre du parti et a échoué dans sa tentative d’entrer à la Knesset aux dernières élections, a l’intention également de se présenter. Quant au député travailliste Arel Margalit, il n’a pas encore fait d’annonce officielle mais il semble qu’il va vraisemblablement entrer dans la course.