Daphna Poznanski Benhamou: « Agir de manière créative pour étendre les droits des Français de la circonscription et améliorer leur vie quotidienne »

Le 4 juin prochain, nous voterons pour élire le député de la 8e circonscription des Français de l’étranger (Chypre, Grèce, Israël, Italie,Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Turquie).

Daphna Poznanski-Benhamou

Candidate indépendante, suppléant Alexandre Pieri (Italie)

Née à Oran, Daphna Poznanski arrive en 1962 à Marseille, ancienne merakezet du Bné Akiva, elle a obtenu une maîtrise en droit administratif et un diplôme de relations internationales à Nice, puis une maîtrise en littérature en Israël. Consultante juridique, mariée et mère de trois enfants, elle s’engage dans un premier temps au sein du Parti Socialiste dont elle démissionne il y a quatre ans suite à de profondes divergences. En 2014, elle est réélue à l’Assemblée des Français de l’étranger comme candidate indépendante. Elle se présente aux législatives sans étiquette, « comme candidate du rassemblement pour mobiliser toutes les forces positives, quelle que soit leur sensibilité politique ».

Lph: Pourquoi la 8e circonscription des Français de l’étranger ?

D.P.: C’est une démarche naturelle, j’habite en Israël depuis 1979, j’ai consacré mon énergie et mes efforts à servir les Français d’Israël durant des années à travers diverses associations – UNIFAN, ADFI, Moriel-Mémoires et Traditions des Juifs d’Algérie, associations de solidarité que j’ai créées (AFBTAR, AFSNI, AFS). Et depuis 17 ans, comme Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger, je défends les droits et les intérêts de tous les Français de l’étranger, y compris ceux de la 8ème circonscription.

Lph: Quelles sont vos motivations ?

D.P.: Un député fait la loi, contrôle l’action du gouvernement et porte et défend les revendications de ses électeurs au sein de l’Assemblée Nationale. Mes principales motivations, c’est agir de manière créative pour étendre les droits des Français de la circonscription et améliorer leur vie quotidienne. C’est aussi vouloir travailler avec les autres députés des Français de l’étranger dans un esprit de rassemblement pour faire aboutir nos initiatives.

Lph: Quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous travaillerez si vous êtes élue?

D.P.: Rétablir l’aide à l’emploi des Français résidant hors de France supprimée par le gouvernement socialiste, lutter contre le matraquage fiscal et notamment, la nouvelle lecture du fisc français de la convention franco-israélienne de non double imposition, ainsi que stopper la discrimination entre Français résidant en Europe et hors d’Europe quant au prélèvement de la CSG et de la CRDS sur leurs revenus immobiliers souvent seule ressource des retraités modestes, également rendre effective une réelle suppression des certificats de vie pour nos retraités…

Lph: Israël pour vous c’est….?

D.P.: L’accomplissement d’une volonté qui m’accompagne depuis mon enfance.

Lph: Les Français d’Israël pour vous ce sont…? Pensez-vous qu’il faut défendre des idées de »droite israélienne » pour avoir leur oreille?

D.P.: Des Français qui ont choisi de s’installer en Israël et qu’il faut aider à s’accomplir. Je rappelle qu’il s’agit de voter pour désigner un député à l’Assemblée Nationale française, la sensibilité politique en Israël n’entre pas en jeu dans cette élection.

Lph: Comment comptez-vous convaincre les Français d’Israël d’aller voter?

D.P.: Je rappelle dans toutes mes interventions que les Français d’Israël doivent prendre conscience de la nécessité de désigner un responsable compétent pour défendre leurs droits, c’est la chance que leur offre la démocratie.