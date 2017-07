Dany Danon demande à l’ONU de faire cesser l’incitation à la haine

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a réagi à l’annonce d’une séance urgente du Conseil de sécurité de l’ONU à propos des tensions à Jérusalem et en Judée-Samarie. Il a appelé l’ONU à prendre à bras-le-corps la racine du mal, à savoir l’incitation arabe palestinienne à la haine et à la violence: « Le Conseil de sécurité doit exiger de Mahmoud Abbas et de l’Autorité Palestinienne de cesser sans délai cette incitation meurtrière qui alimente la violence, avant qu’elle ne cause de nouvelles victimes ».

Photo délégation d’Israël à l’ONU