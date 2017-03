Dany Danon: « Vérifier les connexions entre le Hamas et l’UNRWA »

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a lancé un appel aux pays donateurs de l’UNRWA, l’agence de l’ONU réservée exclusivement aux « réfugiés » arabes palestiniens. La collusion entre l’organisation terroriste et cette institution de l’ONU est de notoriété publique, mais Dany Danon veut aller plus loin. Il a écrit une lettre aux ambassadeurs des pays donateurs après la nomination de deux fonctionnaires de l’UNRWA à la direction « politique » du Hamas à Gaza. Il s’agit de Souhil al-Hindim actuellement président de l’Union des travailleurs arabes à l’UNRWA et de Muhamad al-Jamsi, ingénieur au Département d’ingénierie de l’UNRWA.

Dany Danon écrit entre autre qu’il faut mettre fin à cette situation absurde dans laquelle des employés d’une organisation qui est censée apporter de l’aide humanitaire et dépendante de l’ONU fassent en même temps partie de la direction du Hamas dont l’objectif est la destruction de l’Etat d’Israël!

L’ambassadeur y voit aussi une nouvelle illustration des scandales de détournement de fonds et de matériel par des employés arabes de l’UNRWA au profit du financement des activités et infrastructures terroristes du Hamas. Il y rajoute aussi l’endoctrinement à la haine antisémite qui fleurit dans les écoles contrôlées par l’UNRWA dans la bande de Gaza mais aussi en Judée-Samarie.

Dans sa lettre, Dany Danon exhorte les pays donateurs à redoubler de méfiance et à exercer un contrôle strict de la destination réelle des fonds qu’ils distribuent généreusement à l’UNRWA.

Photo Représentation diplomatique d’Israël à l’ONU

.