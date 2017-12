Dany Danon fait la leçon au Conseil de sécurité

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a dû affronter vendredi un Conseil de sécurité particulièrement hostile sur la question de Jérusalem. Mais le représentant israélien n’est pas du genre à capituler et à se dérober.

Il a commencé par remercier le président américain Donald Trump, le vice-président Mike Pence, l’ambassadrice à l’ONU Nikki Haley et le peuple américain pour leur « décision courageuse » et leur soutien constant.

Puis il a dit: « Il y a trois mille ans, le roi David a fait de Jérusalem sa capitale, Jérusalem apparaît 660 fois dans la Bible et depuis deux-mille ans les juifs se tournent trois fois par jour en direction de Jérusalem pour prier ». Il a ensuite présenté une pièce de monnaie trouvle lors de fouilles sur le Mont du Temple, datant de l’an -67, à l’époque du 2e Temple, sur laquelle étaient gravés les mots « Jérusalem la sainte ». « Trois ans plus tard », expliquait-il à l’assistance, « le Temple fut détruit et les juifs exilés pour deux mille ans ».

Lors de son intervention, il a rappelé que Jérusalem avait été déclarée capitale d’Israël dès la création de l’Etat. Puis il a rappelé les votes honteux concernant Jérusalem: « Il y a un an, ce conseil a fait passer une résolution qui stipule qu’Israël n’a aucun droit sur le Mur occidental. En mai dernier, l’Unesco a décidé qu’Israël n’a aucun droit historique à Jérusalem. Mais voilà, les Etats-Unis ont eu le courage moral de reconnaître ces anomalies et de déclarer Jérusalem comme capitale d’Israël ».

L’ambassadeur a ensuite souligné que Jérusalem est la seule capitale du Proche-Orient à assurer une parfaite liberté de culte pour toutes les religions et a dénoncé les menaces de violences en provenance du monde arabe et des Arabes palestiniens.

Enfin, il a appelé les Arabes palestiniens à rejoindre la table des négociations et les pays membres de l’ONU a transférer leur ambassade à Jérusalem.

Vidéo:

Photo Illustration