Dany Danon dénonce un nouveau rapport mensonger de l’ONU

La commission économique et sociale de l’ONU pour l’Asie et le Pacifique (Cesap) a publié mercredi un rapport qui accuse Israël d’avoir établi un régime d’apartheid qui discrimine les Palestiniens. L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a dénoncé avec vigueur ce rapport et demande au secrétaire-général de l’ONU Antonio Guterres de s’en démarquer sans délai. « Ces tentatives de salir la seule démocratie du Proche-Orient sont stupides et honteuses », a indiqué l’ambassadeur, rajoutant qu’il n’était pas étonné de ce rapport sachant que la secrétaire exécutive de cette commission, la pakistanaise Shamshad Akhtar est virulemment anti-israélienne et prône le boycott d’Israël.

Photo Illustration