Dany Danon dénonce l’obsession anti-israélienne du Conseil des droits de l’homme

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU a fermement dénoncé un programme commun entre l’ONU et l’Autorité Palestinienne visant à « aller vers l’indépendance de la Palestine et mettre fin à l’occupation ». Dany Danon a accusé des « éléments anti-israéliens qui tentent d’utiliser l’ONU pour inciter contre Israël ». Il a averti qu’Israël continuera à lutter avec les Etats-Unis contre le détournement des fonds destinés à des causes humanitaires et qui sont utilisés pour le combat contre Israël.

En fin de semaine dernière, le journal Makor Rishon et le site 360 avaient révélé l’existence d’un plan élaboré entre l’ONU et l’AP qui était inconnu jusqu’à présent. Ce document montre de manière claire que l’ONU participe directement au combat diplomatique que mène l’AP contre l’Etat d’Israël. Ce plan prévoit notamment: fin de ‘l’occupation’, renforcement du soutien international à la cause arabe palestinienne, défense de l’identité ‘palestinienne’ de la partie orientale de Jérusalem « future capitale de la Palestine » et attribution exclusive à Israël de la responsablité de la situation actuelle.

Ce programme est signé conjointement par Dr. Ibrahim al-Shaar, « ministre » du développement de l’AP et Robert Piper, coordinateur de l’aide humanitaire de l’ONU.

Dany Danon avait également vigoureusement dénoncé les propos inadmissibles de Michael G. Link, membre allemand du conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui a dit il y a quelques jours: « Ce n’est que le jour où les Israéliens devront obtenir un visa pour se rendre à l’étranger, que le commerce avec l’Union européenne sera réduit et que la coopération académique, militaire et économique cessera qu’un réel changement interviendra et que l’occupation prendra fin. Ce sont les mesures nécessaires que la communauté internationale doit prendre ». Michael Link a également demandé qu’Israël soit traduit devant la Cour pénale internationale de La Haye.

Il a également qualifié le BDS de « mouvement non-violent qui agit dans le cadre de la liberté d’expression et s’oppose à tout pays ou organisation qui porte atteinte aux autres » (sic).

Dany Danon a accusé Link « d’utiliser sa fonction sous couvert de l’ONU pour mener une campagne d’incitation et de haine contre Israël ». Il a indiqué que le conseil des droits de l’homme est devenu depuis longtemps un organisme insignifiant qui passe son temps à s’attaquer de manière obsessionnelle à Israël au lieu de s’occuper de la situation humanitaire dans le monde.

