Dany Danon dénonce le discours de Mahmoud Abbas à l’ONU

Avant l’intervention de Mahmoud Abbas devant l’Assemblée générale de l’ONU, les responsables de l’Autorité Palestinienne avaient annoncé « un discours modéré, sans incitation et uniquement basé sur l’affirmation des droits historiques du peuple palestinien ». Cela n’a évidemment pas été le cas.

Du haut de la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le chef de l’AP a notamment appelé les dirigeants de la communauté internationale « à mettre fin au régime d’apartheid israélien en ‘Palestine' ». Il a également menacé qu’en cas de non mise en oeuvre de la solution des deux Etats, « le peuple palestinien n’aura d’autre choix que de poursuivre la lutte en faveur des droits entiers de tous les habitants de la ‘Palestine’ historique ». (Expression désignant tout le territoire allant de la Méditerranée au Jourdain).

Le chef de l’organisation terroriste a également appelé les Etats membres de l’ONU à couper tous leurs liens avec les localités juives et les entreprises juives de Judée-Samarie. Il a insisté pour que l’ONU dévoile la fameuse « liste noire » des Etats et entreprises qui ont des liens avec la Judée-Samarie, à des fins de boycott, publication à laquelle Israël et les Etats-Unis sont catégoriquement opposés.

Enfin, avec une imsolence caractéristique, Mahmoud Abbas a affirmé qu’il était contre « l’occupation israélienne » mais n’avait rien contre les Juifs. Propos en totale contradiction avec la propagande antisémite qui inonde les médias de l’AP ainsi que les ouvrages scolaires à destination de la jeunesse.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a accusé de la chef de l’AP de « diffuser des mensonges depuis la tribune de l’ONU au lieu de cesser l’enseignement à la haine qui sévit dans les territoires qu’il contrôle ».

