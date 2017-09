La danse: des outils pour la vie

Les activités extra-scolaires sont très importantes pour le développement des enfants. En effet, par ce biais, ils acquièrent de façon informelle et ludique, des outils pour la vie et parfois même ils se découvrent une passion voire une vocation.

La danse fait partie de ces univers qui peuvent être envisagés pour tous les âges.

LPH s’est entretenu avec Danielle Fedli, qui dirige Studio Dany Dance, une école de danse à Jérusalem, depuis 20 ans. Elle nous en dit davantage sur cette discipline et ses méthodes.

Le P’tit Hebdo: A partir de quel âge peut-on commencer une discipline telle que la danse?

Danielle Fedli: Les cours que nous dispensons dans mon école sont destinées aux enfants dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 18 ans. Nous avons aussi des cours pour adultes. De manière générale, la danse peut être apprise depuis un très jeune âge sans pour autant signifier que l’on ne peut pas commencer plus tard. En fonction des tranches d’âge nous travaillons sur différents axes et suivant des méthodes adaptées. Pour les plus petits, nous mettons davantage l’accent sur l’imagination et la créativité. A partir de la kita alef, nous entrons dans l’aspect plus technique du ballet classique. La durée et le nombre de cours par semaine augmentent avec l’âge.

Lph: Qu’est-ce que la danse apporte aux enfants qui la pratiquent?

D.F.: Nous travaillons sur la coordination des mouvements, l’équilibre, la musicalité. Apprendre à danser donne aussi beaucoup de confiance en soi, cela permet à certains enfants de s’ouvrir réellement.

Par ailleurs, la danse demande de la concentration, de la mémoire et c’est une discipline qui s’avère très conseillée pour les enfants qui auraient justement des difficultés à ces niveaux. Elle leur permet d’apprendre à se canaliser et de découvrir un potentiel insoupçonné.

Enfin, j’ajouterai que lorsque l’on fait de la danse, on se doit d’être exigeant envers soi-même et envers le studio où l’on étudie. Cela pousse chacun à monter toujours vers plus de réussite.

La danse donne des outils pour la vie.

Lph: Quels styles de danse enseignez-vous? Comment choisit-on celui qui nous convient le mieux?

D.F.: Dans notre studio, nous enseignons le ballet classique mais aussi la danse moderne, jazz, hip hop, danses latines.

Ce qu’il faut comprendre c’est que la base de toutes ces danses, c’est le ballet classique. C’est pourquoi nous commençons par cet enseignement jusqu’à l’âge de 8-9 ans et ensuite on peut intégrer d’autres styles en fonction des envies, des demandes.

Ce qui fait la particularité de notre studio, c’est que tous les cours de danse classique sont accompagnés par une pianiste sur place. La musique live permet de meilleures sensations et surtout d’adapter la musique aux enfants et non l’inverse.

Les cours uniquement de danses latines et moderne sont réservés aux adultes.

Lph: Quel est l’objectif de vos cours? Le plaisir ou la carrière de danseur?

D.F.: L’un n’exclut pas l’autre! Bien évidemment, notre premier souhait est que nos élèves soient épanouis, aiment venir et prennent du plaisir à danser.

Nous présentons aussi certains aux concours de l’Académie américaine de ballet. Quand nous décelons de vrais potentiels chez nos élèves de kita vav alors nous les orientons vers le ti’hon (lycée) de l’académie de ballet en Israël.

Tous les deux ans nous présentons un grand spectacle à Beth Shmouel, à Jérusalem lors duquel nos élèves de 5 à 18 ans se produisent sur scène.

Nous tenons aussi à ouvrir certains de nos cours pendant l’année aux parents pour qu’ils puissent constater l’avancement de leurs enfants.

Studio Dany Dance se veut être un lieu d’apprentissage, de bien-être qui aspire au niveau professionnel mais qui laisse chacun s’exprimer à travers la danse suivant ses capacités.

Pour plus de renseignements

Danielle: 052-396603 / 055-8830059

www.danydance.co.il

Adresses: 28 Rue Pierre Koenig, Talpiot, Jérusalem

Mevo Hakfar 8, Har Hadar

Guitel Ben-Ishay