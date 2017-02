Danon réagit au communiqué de la Maison Blanche

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Danny Danon s’est montré prudent dans sa réaction au communiqué de la Maison Blanche. Ne partageant pas l’avis de son intervieweur qui parlait d’un ‘revirement total de l’administration Trump’, il a estimé que le nouveau gouvernement américain ‘attendait la rencontre entre le président US et le Premier ministre israélien pour fixer sa politique au Proche-Orient’. Il a souligné qu’il fallait ‘lire entre les lignes’ et comprendre que lorsque la nouvelle administration disait que ‘les implantations n’étaient pas un obstacle à la paix’, elle adoptait un langage qu’on n’avait pas entendu au cours du mandat de Barack Obama.

Danon a ensuite rappelé que les Palestiniens persévéraient dans leur refus de tout accord. Il a ajouté : « C’est nous qui fixons notre politique. Cela a toujours été ainsi. Nous sommes un Etat souverain. La question sera évoquée au cours de la rencontre entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou et je suppose que les choses seront éclaircies. Il est important pour moi de préciser : il n’y aura pas d’accord total sur tous les points avec les Etats-Unis au cours de ces quatre prochaines années. Mais nous communiquerons, nous échangerons des messages et nous allons traverser, sans aucun doute, une période bien meilleure que celle que nous avons connue au cours de ces huit dernières années ».