Danon réagit aux propos d’Abbas au Conseil des Droits de l’Homme

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Danny Danon a dénoncé avec vigueur les propos tenus par le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à l’ouverture de la nouvelle session du Conseil des Droits de l’Homme de l’Onu à Genève. Rappelons qu’Abbas a notamment appelé les pays ayant reconnu l’Etat d’Israël à ‘reconnaître également l’Etat palestinien’ afin, selon lui, de ‘préserver et défendre la solution des deux Etats’.

Danon a réagi en disant que c’était ‘le comble de l’hypocrisie’. Puis il a accusé Abbas et le conseil de mener une campagne d’incitation contre Israël, ajoutant : « Il n’est pas surprenant que le Conseil des Droits de l’Homme, qui a perdu depuis longtemps tout lien avec la réalité, ait choisi de donner une tribune aux diffamations palestiniennes ».

Il a encore indiqué : « Il est temps pour Abbas et la direction palestinienne de se rendre compte qu’une nouvelle ère a commencé à l’Onu où les discours et les démarches contre Israël sur la scène internationale ne servent plus à rien ». Il a ajouté qu’à l’heure actuelle, ce n’était que par un dialogue direct avec Israël qu’une solution pourrait être trouvée.