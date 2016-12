Danon : ‘la lutte est loin d’être finie‘

L’ambassadeur d’Israël aux Nations unies, Danny Danon, estime que la lutte contre les décisions anti-israéliennes risquant de porter atteinte aux implantations juives est loin d’être finie. Evoquant pour Aroutz 7 le report du vote, prévu jeudi soir, au Conseil de Sécurité d’une résolution présentée par l’Egypte et soutenue par les Palestiniens et la Ligue Arabe, il a indiqué qu’il était important tout en soulignant que la question continuait à être largement discutée dans les couloirs de l’Onu. Il a ensuite rappelé que le Premier ministre Binyamin Netanyahou conduisait la campagne depuis Jérusalem. ‘Quant à nous, a ajouté Danon, nous œuvrons ici à New York face aux autres ambassadeurs et aux délégations étrangères en leur disant la vérité, à savoir que la dernière résolution (qui devait être présentée jeudi soir) n’est pas bonne pour Israël ni pour le processus de paix, et est même néfaste pour les Palestiniens’.