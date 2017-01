Danon dénonce le vote de la résolution 2334 à l’Onu

Le Conseil de Sécurité de l’Onu s’est réuni ce mardi pour débattre du conflit israélo-palestinien. C’est la première rencontre sur ce thème depuis l’adoption, en novembre dernier, de la résolution anti-israélienne 2334.

Comme prévu, la parole a été donnée entre autres à l’ambassadeur d’Israël Danny Danon. Ce dernier a dénoncé le vote, en précisant qu’il avait été acclamé par les membres du Conseil. Il a ajouté ‘qu’il avait eu droit également aux éloges du Hamas et du Jihad islamique, des organisations terroristes qui ont pour but la destruction de l’Etat d’Israël’.

Danon a ensuite évoqué l’attentat au camion-bélier perpétré la semaine dernière à Jérusalem par un terroriste qui avait assassiné quatre Israéliens et blessé de nombreux autres lors d’une visite de soldats dans la capitale. Il a souligné que Mahmoud Abbas, chef de l’Autorité palestinienne, s’était tu.

‘Quant aux organisations qui ont célébré avec vous l’adoption de la résolution, a-t-il ajouté, ils ont fêté cet attentat abject et ont distribué des friandises à Gaza. Cette résolution a proclamé que notre présence à Jérusalem n’était pas légale, elle a encouragé les Palestiniens à continuer de refuser les pourparlers ».

Citant les noms des quatre victimes et montrant leurs photos, il a précisé : « Ils ont été assassinés par un Palestinien qui croyait qu’on pouvait utiliser le terrorisme pour chasser les Juifs de Jérusalem ».

Danon a ensuite parlé d’une caricature publiée par le Fatah, mouvement de Mahmoud Abbas, montrant que les Palestiniens n’acceptaient pas la présence d’Israël sur tout son territoire et non pas seulement en Judée-Samarie. Il a également cité les propos du ‘ministre’ palestinien des Affaires étrangères qui a déclaré après l’adoption de la résolution ‘qu’il ne fallait pas reconnaitre Israël en tant qu’Etat juif’. Et de conclure : « La direction palestinienne a reçu le message. Ils ont compris qu’ils peuvent continuer à diffuser des mensonges et à inciter aux violences ».