Le Danemark serre la vis dans son aide aux ONG arabes palestiniennes

Nouvelle victoire pour la diplomatie israélienne. Le gouvernement danois a annoncé la cessation de l’aide financière qu’elle accorde à la « Direction des droits de l’homme » basée à Ramallah. Un rapport israélien remis au gouvernement danois avait démontré que des fonds versés à cette ONG avaient été reversés à des organisations liées au terrorisme et à la campagne du BDS. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité intérieure et des Affaires stratégiques Guilad Erdan avaient fait pression sur le gouvernement danois afin qu’il cesse de verser de l’argent à cette organisation.

Par ailleurs et suite à ce cas, le Danemark a décidé de resserrer les conditions émises envers les organisations arabes palestiniennes qui lui demandent de l’aide financière.

Guilad Erdan a remercié le gouvernement danois pour cette décision « justifiée, bienvenue et qui s’imposait ».

