Danemark: un imam appelle au meurtre des Juifs

La communauté juive danoise a porté plainte contre Mundhir Abdallah, l’un des imams de la mosquée Al-Farouq de Copenhague, qui a appelé au meurtre des Juifs lors de plusieurs sermons. Le 31 mars, devant de nombreux fidèles, il avait par exemple cité une hadith du Coran appelant à tuer des Juifs. Lors de ce même prêche, il avait annoncé l’établissement prochain d’un califat qui instaurerait la charia (loi islamique), lancerait le jihad (guerre sainte) et libérerait la mosquée Al-Aqsa pour la « délivrer de l’impureté sioniste ». Mundhir Abdallah avait averti que ce moment ne viendrait que lorsque les Musulmans auront combattu et massacré les Juifs où qu’ils se trouvent « même derrière les pierres et les arbres », selon un célèbre verset du Coran qui appelle même les arbres et les pierres à dénoncer tout Juif qui se cacherait afin qu’il puisse être passé au fil de l’épée.

Dan Rosenberg-Assmunsen, président de la communauté juive du Danemark a porté plainte à la police au nom de la commaunuté pour incitation à la haine et au meurtre. Il a exprimé sa crainte que des « personnes faibles » soient susceptibles de s’inspirer des paroles de l’imam pour passer à l’acte.

