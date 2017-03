Dan Shapiro souhaite pleine réussite à son successeur

L’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël Dan Shapiro a adressé ses félicitations à son successeur David Friedman qui a prêté serment mercredi à la Maison-Blanche. Sur son compte Twitter, il a écrit: « Félicitations à David Friedman pour sa nomination et ses prestation de serment comme nouvel ambassadeur en Israël. Il occupe désormais le poste le plus passionnant du monde et je lui souhaite pleine réussite ».

Dan Shapiro juif et pro-israélien fut toutefois de par son appartenance partisane et son mandat le porte-voix du de John Kerry et de Barack Obama en Israël. Même s’il le fit dans un langage diplomatique, il ne manqua pas de critiquer le gouvernement israélien et notamment les moindres annonces de constructions en Judée-Samarie ou dans les quartiers périphériques juifs de Jérusalem.

Photo Matti Stern / US Embassy