Daech-Sinaï: « Nous nous rapprochons d’Israël »

Le groupe Ansar Beit el-Maqdes, branche de Daech dans le Sinaï ne vise pas uniquement les soldats et policiers égyptiens. L’un de ses dirigeants, Abou Hajr al-Hashemi a déclaré qu’Israël « manque de renseignements concernant les activités de son groupe qui se rapproche de plus en plus de la frontière sud du pays ».

