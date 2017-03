Daech: une arabe israélienne condamnée à quatre ans de prison ferme

Le tribunal du district de Haïfa a condamné Sabrin Zabidaat, une arabe israélienne originaire de Sakhnin, à quatre ans de prison ferme pour affiliation à organisation terroriste et intelligence avec l’ennemi.

Les faits remontent il y a deux ans. Sabrin Zabidaat, son mari et leurs trois enfants étaient partis en « vacances » en Roumanie. De là, ils étaient passés en Turquie avant de traverser la frontière avec la Syrie. Ils s’enrôlèrent dans le groupe Etat Islamique et partirent pour Mossoul en Irak. Le mari entama des études « religieuses et idéologiques » accompagnées d’entraînements militaires alors que Sabrin vivait avec les enfants à Mossoul.

En juillet 2016, la famille décidait de retourner en Israël en passant par la Syrie et la Turquie par un itinéraire extrêmement difficile et dangereux notamment pour les enfants . Mais les cinq furent arrêtés par les gardes-frontières turcs et remis à Israël.

Dans ses attendus, le juge Avraham Eliyakim a estimé que Sabrin Zabidaat a porté atteinte à la sécurité de l’Etat mais aussi à ses enfants âgés d’à-peine 3, 6 et 8 ans. Il a justifié la relative sévérité de la peine par la nécessité de dissuader d’autres citoyens (arabes) israéliens de rejoindre les rangs de Daech.

