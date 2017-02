Curieuse attitude de Moshé Yaalon

L’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon avait quitté ses fonctions en critiquant sévèrement « l’atmosphère politique délétère » qui régne selon lui dans le pays du fait de l’actuelle coalition, et notamment les « menaces contre la démocratie et l’Etat de droit ».

Quelques semaines plus tard, il annonçait qui se présentera lors des prochaines élections pour briguer la place de Premier ministre en endossant le rôle d’un Mr. Propre de la politique. On aurait donc attendu de lui qu’il montre l’exemple dans le respect des institutions de l’Etat. Or, il vient de déclarer que la rapport du Contrôleur de l’Etat sur les tunnels souterrains durant l’Opération Tsouk Eitan « est tout juste bon pour être jeté à la poubelle »!

Forcément, l’ancien ministre y est épinglé pour n’avoir pas donné l’importance qui convenait à cette menace et pour une certaine impréparation de Tsahal sur cette question.

Comme quoi…

Photo Miriam Alster / Flash 90