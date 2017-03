La forêt de Yatir, le plus grand espace forestier planté en Israël situé dans le désert du Néguev à quelques 20 km au nord-est de BeerShéva, est déjà reconnue comme un miracle écologique

Cependant cette forêt a acquis un atout inattendu. On y produit un vin de qualité appréciable tiré des vignobles improbables qui poussent sur les coteaux boisés du désert.

Le Yatir Forest est un vin demi-sec qui a attiré l’attention des experts lors de foires viticoles. Le vin du désert a obtenu déjà des prix d’excellence.

La rudesse du terrain et l’ensoleillement constant donnent au raisin une qualité équivalente aux récoltes faites sous des cieux plus cléments. Israël n’est plus seulement connu pour ses vins cuits (servis lors de kiddouches) mais se place petit à petit parmi les producteurs de vins exotiques recherchés par les amateurs de nouvelles sensations.Les vins du Carmel et du Golan côtoieront désormais ceux du désert.

Cultiver des vignes dans le Néguev fait partie du savoir-faire israélien comme les fleurs et les légumes poussant dans des conditions difficiles.

Tous ces produits agricoles High Tech et respectant les conditions de préservation de l’environnement (faible consommation d’eau, peu de pesticides, conditions de récolte équitables) sont désormais présents dans les allées de nos supermarchés.

Le rêve du Néguev vert est désormais réalité. D’ailleurs la présence de vieilles ruines de pressoirs à vin datant des temps bibliques, témoigne de la présence d’une viticulture très ancienne. Job aurait, dit-on, déjà goûté du vin du Néguev en quittant Sodome.

Source: http://embassies.gov.il/Bruxelles/EspritInnovateur/Pages/Le-vin-du-d%C3%A9sert.aspx – www.israelvalley.com