Cuisine roulante : food trucks a Jérusalem

La flotte AutoChef va desservir les zones industrielles et commerciales pendant la journée et créer des événements locaux dans les quartiers le soir.

Les Food Trucks (restaurants camions) ont conquis le monde entier, mais paradoxalement pas encore Israël, où, manger dans la rue est une tradition de toujours. Maintenant, le département de développement commercial de la municipalité de Jérusalem et l’équipe d’innovation de Jérusalem (JLM i-team), espèrent que les food trucks seront une réalité dans la capitale dès cet été.

« L’initiative vise à animer commercialement les zones de la ville où l’infrastructure permanente est actuellement déficiente, ce sera un laboratoire pour le développement futur de ces zones, tout en donnant aux restaurateurs participants une chance d’atteindre de nouveaux clients » selon un communiqué publié par les services impliqués.

« La scène culinaire de Jérusalem est renommée dans le monde entier, elle attire les touristes autant que les résidents », a déclaré Nir Barkat, maire de Jérusalem. «Nous voulons amener des restaurants aux résidents, aux lieux de travail et aux quartiers pour créer un lien entre les habitants de Jérusalem et leurs entreprises locales.

Si la nourriture de rue est très répandue en Israël, les petits restos continuent de régner en maîtres, et seuls des événements ponctuels ont présenté des food trucks. Pour donner vie au projet, la municipalité a lancé un appel d’offres à AutoChef, la premièrere flotte de food trucks en Israël, pour desservir les entreprises et les zones industrielles pendant la journée et de créer des événements locaux dans les quartiers en soirée.

«Dans de nombreux quartiers résidentiels et quartiers d’affaires de la ville, on note un manque considérable de développement commercial et de divertissement», explique Inbal Moses, chef du département de développement commercial de la municipalité de Jérusalem. «Cette initiative va amener le business aux quartiers et aux résidents, va répondre à un besoin existant et va donc renforcer le tissu commercial. »

La JLM i-team espère stimuler le développement économique de la capitale avec une série d’initiatives visant à renforcer les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises de la ville.

« L’esprit d’innovation à Jérusalem a atteint la scène culinaire, renforçant le tissu commercial et enrichissant l’espace public », a déclaré Sharone April, directrice de la JLM i-team. «Nous sommes fiers d’être partenaires de l’initiative AutoChef et nous attendons avec impatience de voir les résidents des quartiers et les gens qui travaillent dans la ville profiter de la qualité des événements culinaires, communautaires et sociaux. »

Line Tubiana d’après israel21c

Tribunejuive.info