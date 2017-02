Cuba : décès d’un Israélien dans un accident d’autocar

Un Israélien de 70 ans, en vacances à Cuba avec son épouse Hanna, a été tué dans un accident de la route. Il s’agit de Nahum Henkin z’l, de Guedera. Le car de tourisme à bord duquel il se trouvait en compagnie de son épouse s’est renversé dans la région de la ville de Ciego de Ávila. Sept Israéliens d’une soixantaine d’années et la femme de la victime ont été légèrement blessés. Nahum Henkin était père de quatre enfants et grand-père de treize petits-enfants. Deux de ses enfants se sont envolés dimanche matin pour Cuba pour s’occuper des démarches en vue du rapatriement du corps de leur père en Israël. L’une de ses filles a confié aux médias, des larmes dans la voix : « Mon père était un grand homme dans tous les sens du terme : il avait bon cœur, il était généreux, heureux et il aimait la vie ».