CROQUANTS TUNISIENS by Vanessa Fedida

Pour 12 grands ou 24 petits

3 œufs

150 g de sucre

1 verre d’huile

Un bouchon de fleur d’oranger

350 gr de farine tamisée

1 sachet de levure chimique

Au choix et selon goût : anis, amandes concassées, copeaux de chocolat

Préparation:

Préchauffer votre four à 160°

Dans une bassine, mélanger au fouet à la main : les œufs avec le sucre en poudre et l’huile et rajouter la fleur d’oranger

Ajouter la farine et le paquet de levure chimique.

Suivant le goût que vous souhaitez donner à la fournée de croquants, ajouter soit 1 poignée de grains d’anis, soit des copeaux de chocolat que vous aurez obtenus en raclant une tablette de chocolat, soit des amandes concassées.

Mélanger le tout.

Placer sur la plaque de votre four une feuille de papier sulfurisé et y déposer votre pâte.

Enfourner. Lorsque la pâte est dorée, la sortir du four et la découper en tranches, les retourner face à vous et ré-enfourner jusqu’à ce que les croquants soient dorés.

Bonne dégustation !!