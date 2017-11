La Croix-Rouge finance les visites des terroristes palestiniens en prison!!!

Le Comité International de la Croix Rouge a décidé de financer, en partie, les visites des proches des terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes en signant un accord avec l’Autorité palestinienne en bonne et due forme….

Les termes de l’accord signé mercredi dernier entre la Croix Rouge Internationale et Ramallah prévoit, entre autre, la formation de fonctionnaires de l’Autorité Palestinienne qui seront chargés des demandes d’autorisations auprès des autorités israéliennes en vue d’organiser les visites des familles aux prisonniers palestiniens. L’accord stipule aussi que si c’est nécessaire, des employés de la Croix Rouge accompagneront les autobus qui conduiront les familles palestiniennes vers les prisons israéliennes. Coût annuel de l’accord : 6 millions de dollars

Rappelons ici que les prisonniers palestiniens avaient mis fin à un mois et demi de grève de la faim au mois de mai dernier, en exigeant de meilleures conditions d’incarcération (qui pourtant répondent largement aux normes internationales) et l’autorisation de recevoir deux visites mensuelles au lieu d’une. La grève de la faim avait été lancée par Marwan Barghouti, un terroriste du Fatah le 17 avril dernier. Barghouti purge cinq peines d’emprisonnement à perpétuité pour sa participation à des attentats terroristes qui ont coûté la vie à 26 civils israéliens pendant la deuxième Intifada. Six mille cinq cent palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes pour diverses infractions ou crimes présumés.

Source: Tel-Avivre –