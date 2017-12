Le Croissant rouge ‘palestinien’ au service des terroristes!

Les médias internationaux n’en parleront pas, et quiconque racontera cela à l’homme de rue à travers le monde sera accusé de vile propagande. Et pourtant, c’est vrai et ce n’est de loin pas la première fois. Violant toutes les lois humanitaires et les staitus de la Croix-Rouge International des ambulances du Croissant rouge « palestinien » ont été filmées en train d’arriver en trombe sur le lieu d’affrontements entre émeutiers et forces de sécurité près de Ramallah…et décharger un groupe d’individus cagoulés venus en découdre avec les policiers!

Suite à cela, le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires, général Yoav Mordekhaï, adressé un courrier sévère au directeur de la délégation du CICR en Israël, en Judée-Samarie et à Gaza: « Nous considérons avec une extrême gravité le fait que des ambulances du Croissant rouge transporte des émeutiers sur les lieux d’affrontements en faisant croire qu’elles vont chercher des blessés. Nous vous demandons de faire toute la lumière sur ces violations et nous tenir au courant des mesures que vous comptez prendre ».

L’essentiel reste que la page Facebook du Croissant rouge indique que cet organisme est « absolument neutre » et qu’il « oeuvre pour préserver la confiance de toutes les parties, sans distinction politique, raciale, idéologique ou religieuse »…

Lors des deux Intifadas, il était arrivé que des ambulances du Croissant rouge transportent des terroristes et passent les contrôles militaires en invoquant une urgence. Le détournement de véhicules humanitaires pour provoquer la mort! Une spécialité arabe palestinienne…

Vidéo:

blob:http://www.mako.co.il/279edffc-8113-49b7-a834-ec44b097ee6d

Photo Wikipedia