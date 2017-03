Critiques déplacées d’Ehoud Barak

Ehoud Barak s’ennuie-t-il? Où la jalousie et la haine envers Binyamin Netanyahou l’entraînent-t-elles vers des déclarations aussi irresponsables? Quoi qu’il en soit, l’ancien Premier ministre et ministre de la Défense s’est permis de s’interroger sur l’attaque menée en fin de semaine dernière près de Damas par des avions « non identifiés ». Cette attaque visait notamment des entrepôts d’armement destiné au Hezbollah.

« Il est possible qu’Israël (donc le Premier ministre) n’ait pas agi de manière réfléchie en attaquant en Syrie », a déclaré Ehoud Barak, enfonçant encore le clou en rajoutant qu’il n’aurait peut-être pas fallu tirer de missile H’etz en direction d’un missile de la DCA syrienne! La raison invoquée: les restes du missile israélien retrouvés en territoire jordanien prouvent que c’est Israël qui a mené ce raid en Syrie!

Il a continué à critiquer sans le nommer le Premier ministre Binyamin Netanyahou, clamant le sempiternel avertissement des Cassandres de la gauche israélienne: « J’ai des enfants et des petits-enfants et je suis inquiet pour l’avenir d’Israël à caude de la manière dont le pays est dirigé aujourd’hui ».

Ehoud Barak semble avoir oublié les années 1999-2001 qui furent parmi les plus mauvaises sur le plan militaire et politique pour l’Etat d’Israël, sous sa direction.

Photo Flash 90