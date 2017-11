Crise politique: Yaakov Litzman annonce sa démission pour dimanche

Le ministre de la Santé Yaakov Litzman a annoncé qu’il présentera sa démission dimanche en raison de l’échec des négociations concernant les travaux d’infrastructures des chemins de fer effectués le Shabbat.

Une ultime réunion avait encore eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le ministre du Travail et des Affaires sociales Haïm Katz, le ministre du Tourisme Yariv Levin et le ministre de la Santé Yaakov Litzman. Le Premier ministre proposait un compromis selon lequel les travaux d’infrastructures seraient réduits au minimum mais pas complètement interrompus. Mais le rav Litzman avait reçu les instructions de l’Admor de Gour lui demandant d’aller jusqu’au bout sur cette question de principe.

Les tensions au sein de la coalition avaient atteint un niveau élevé, le président de la coalition David Bittan déclarant « que le gouvernement n’allait pas se mettre au garde à vous à chaque fois que les orthodoxes émettaient une exigence. De son côté, le ministre de la Santé rappelait que le respect du Shabbat dans les travaux publics faisaient partie des accords de coalition.

Toutefois, afin d’éviter la chute du gouvernement et des élections anticipées, le parti Yahadout Hatorah restera dans la coalition, tout comme Shass.

Mais en politique comme en politique, le bras de fer n’est peut-être pas encore terminé, puisque le ministre de la Santé, qui a beaucoup à perdre en quittant le gouvernement, a annoncé sa démission pour dimanche et non pas avec effet immédiat. Il attend donc de voir si les travaux seront effectués ou non durant ce Shabbat pour prendre sa décision définitive.

Photo Miriam Alster / Flash 90