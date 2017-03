Crise avec l’Europe: délire verbal du président Erdogan

Après avoir traité les Néerlandais de « résidus de nazis et de fascistes », le président turc Recep Erdogan s’en est pris à l’Europe entière après que l’Allemagne ait aussi refusé la tenue d’un meeting pro-Erdogan sur son territoire en vue du référendum sur l’extension des pouvoirs du président.

Lors d’une conférence de presse à Istanbul, il a notamment déclaré, ou plutôt éructé: « Les derniers événements auxquels nous avons assisté en Europe nous montrent que le combat contre notre pays est passé à un nouveau stade. Ceux qui veulent nous faire du mal sont ceux qui soutiennent les terroristes et leur fournissent des armes… ». Le président turc a poursuivi, accusant les pays d’Europe occidentale de « haïr la Turquie et tous les Musulmans ».

Puis vient un moment d’anthologie dans la folie de ce dirigeant: « S’ils en avaient la possibilité, les Européens rouvriraient les chambres à gaz et les camps d’extermination, mais ils ne le font pas car ils ont honte ». Il a ensuite une nouvelle fois justifié avoir traité les Néerlandais de « nazis » et « fascistes » et a accusé Angela Merkel d’aller dans la même voie…

Photo Mohamed Al-Ostaz