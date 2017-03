Crise à l’hôpital Hadassah : six médecins démissionnent

Six médecins de l’hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem, faisant partie de l’équipe de pointe de l’unité d’hématologie-oncologie, ont remis en début de semaine à la direction de l’établissement leur lettre de démission qui devrait prendre effet dans trois mois. Leur décision, difficile à prendre, est le résultat d’une controverse très vive entre leur département et le nouveau directeur général de Hadassah, le Pr Zeev Rotstein. Cette crise risque d’avoir des conséquences dramatiques étant donné qu’elle touche l’un des départements les plus importants pour le traitement des enfants atteints du cancer ou souffrant de maladies du sang très graves. La crise a éclaté en janvier dernier et les responsables du système de santé israélien, dont le ministre de la Santé Yaakov Litzman, ont tenté de résoudre le problème. Pour le moment, leurs efforts sont restés infructueux. Dans une interview accordée à Reshet Bet, le Pr Rotstein a tenté d’expliquer la situation et a indiqué que les médecins pouvaient encore revenir sur leur décision.