Le cri du coeur d’une habitante d’Amona

Tamar Nizri, mère de famille d’Amona a fait irruption vendredi matin sur l’estrade lors du congrès annuel de la « Likoudiya » et a insisté pour prendre la parole. Très émue, elle a voulu lancer un appel urgent aux députés et ministres du Likoud qui étaient présents: « Je suis Tamar Nizri, petite-fille de rescapés de la Shoah, mariée à Yehodiya et mère de huit enfants. Nous avons le gouvernement le plus à droite depuis la création de l’Etat d’Israël et c’est précisemment ce gouvernement qui s’apprête à détruire ma maison dans huit jours et de me laisser sans rien. Je suis là au milieu de vous et ressens un profond découragement… ».

Les participants n’ont pu rester insensible à ces propos venus du coeur. La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev est montée à la tribune et a dit: « Il n’y aura aucun autre gouvernement qui prendra soin de repeuplement juif que le nôtre. Nous avons déposé la loi de régularisation dans le but de sauver des milliers de maisons en Judée-Samarie. Le comité des habitants d’Amona sait tous les efforts que nous avons déployés pour Amona et Ofra (…) Nous feront tout pour sauver ces maisons et le Likoud de Binyamin Netanyahou agit tous les jours pour trouver une solution.. »

