Creditplace:  »Notre contribution à notre pays »

LPH a rencontré à Tel Aviv Valérie Kaliski. Cette ola hadasha, arrivée avec son mari et ses enfants, il y a un an et demi est aujourd’hui à la tête du groupe Creditplace. Ancienne directrice à la Banque Rothschild, elle a été séduite par cette start-up. Pouvoir apporter sa contribution à la Start-up Nation était pour Valérie un rêve devenu réalité depuis six mois.

Le P’tit Hebdo: Qu’est-ce que Creditplace?

Valérie Kaliski: Creditplace est une start-up créée en 2013 par deux entrepreneurs aguerris, un francophone, un israélien, ayant chacun une large expérience et plusieurs ‘exits’ à leur actif.

Partant du constat global que toutes les sociétés émettent des factures qui ne sont jamais payées en temps réel, elles font parfois face à une problématique de cash-flow qui peut freiner leurs projets de développement.

En même temps, des particuliers disposent de liquidités non rémunérées et peuvent investir dans des créances solides de PME, profiter ainsi de rendements attractifs, le tout sur une durée moyenne d’investissement de 45 jours -ce qui offre une grande flexibilité et ne lie à aucun engagement à long terme. Sans oublier que cela permet de contribuer au développement de nos PME israéliennes !

Creditplace a donc développé une plate-forme en ligne, qui met en relation les sociétés qui vendent leurs factures pour assainir leur trésorerie et des particuliers qui sont prêts à les acheter. La société est alors payée dans les 48h et son anonymat est respecté. Le particulier, lui, récupère son investissement initial à l’échéance de la facture ainsi qu’un intérêt.

Lph: Comment trouvez-vous des particuliers prêts à faire cela?

V.K.: Nous faisons des campagnes numériques, et le bouche à oreille fonctionne car nos utilisateurs sont ravis et en parlent souvent autour d’eux. En fait, depuis notre création, aucun investisseur n’a quitté notre plateforme. Au contraire, les montants mis à disposition sont de plus en plus importants.

Lph: Quel intérêt ont les particuliers à acheter ces factures?

V.K.: Nous proposons en fait, le meilleur placement possible : de nos jours, quel placement court terme et d’excellente qualité est-il rémunéré entre 4 et 6 % annualisés ? Sans oublier que nous prenons un soin particulier à sélectionner les factures de meilleure qualité possible et que nos deals sont assurés par un assureur-crédit de renom international, la Coface.

Tout cela se fait de façon simple et très transparente, il n’y a ni frais de dossier, ni retenue cachée, notre application internet est simple d’utilisation et nous avons des interlocuteurs francophones et anglophones qui répondent à toutes les questions, en plus de l’hébreu !

Lph: Qui garantit que la facture va être honorée?

V.K.: Creditplace prend un soin particulier à sélectionner les factures de bonne qualité. Il existe plusieurs niveaux de vérification. Tout d’abord, nous analysons la société, son client ainsi que l’historique des relations entre les deux, afin d’éliminer le risque de litige commercial. Nous n’acceptons pas toutes les factures ou toutes les entreprises. Nous adossons aussi notre analyse à la notation d’agences privées. Enfin, notre portefeuille bénéficie d’une assurance-crédit de la Coface. Notre activité est suivie par l’autorité de régulation israélienne. Il est important que notre nom soit associé à un sentiment de qualité, de service et d’intégrité. Ces valeurs, renforcées par 15 années au service de la Banque Rothschild en tant que Directeur, sont partagées par toute mon équipe. Enfin, rien de mieux que des chiffres pour témoigner de notre solidité : à ce jour, nous avons financé plus de 2400 factures pour un montant équivalent à plus de 50 millions d’euros et nous n’avons eu aucun défaut à déplorer.

Lph: Est-ce un concept novateur?

V.K.: Historiquement, l’affacturage était le terrain des banques : ces dernières ont toutes des filiales qui offrent ces services. Mais ils sont rigides, onéreux et offrent très peu de flexibilité aux entreprises. Non seulement la mise en relation avec les particuliers est novatrice, mais la technologie de Creditplace est unique. Elle permet d’acquérir des portions de facture, ce qui permet de diversifier son placement de façon simple et optimale.

Lph: Quels retours avez-vous des particuliers?

V.K.: Les particuliers qui s’inscrivent sur notre plate-forme acquièrent dans un premier temps des portions de facture dont la maturité est très courte et pour des montant initiaux limités, mais dès retour de leurs premiers investissements accrus par l’intérêt, nos utilisateurs amplifient leur activité sur notre plateforme et ils en parlent à leurs proches!

Lph: Quel type de sociétés s’adresse à vous?

V.K.: Ce sont des sociétés provenant de tous les secteurs et toute industrie confondue. Ils facturent leurs produits ou services à de grosses entreprises ou des administrations publiques, qui paient souvent à « 90 jours fin de mois » et cherchent à financer leur développement. Ce qui est intéressant pour elles, en plus de recevoir le cash en 48 heures, c’est qu’elles conservent une totale liberté : elles font appel à nous lorsqu’elles en ont besoin, sur la durée et les montants nécessaires. Sans oublier qu’elles conservent la relation avec leur client. Le tout pour des frais très compétitifs !

Lph: Les clients de la société sont-ils informés que leur facture a été cédée à un particulier?

V.K.: Les sociétés ont le choix d’informer ou non leur client qu’ils utilisent les services de Creditplace. Notre technologie permet d’offrir le service de leur choix.

Lph: Comment vous rémunérez-vous?

V.K. Nous prenons une commission minimale sur les montants échangés. Elle est connue d’avance par les deux utilisateurs de la plateforme. Tout est transparent.

Lph: Votre activité est-elle en expansion?

V.K.: Oui et je m’en réjouis car elle résulte de l’implication de chacun des membres de l’équipe. En Israël, notre portefeuille de factures a crû de 80% depuis le début de l’année et de nombreux particuliers rejoignent Creditplace afin d’acquérir ces factures. Parallèlement, nous avons déployé notre technologie en Europe et nous y offrons dorénavant les mêmes services. Nos premiers utilisateurs locaux sont satisfaits, et nous souhaitons développer encore plus de nombreuses fonctionnalités.

C’est en cela que nous sommes bien une start-up : nous recherchons des investisseurs pour continuer notre développement ! Innovation et technologie sont notre sel, nous sommes en permanence dans une dynamique d’évolution.

Lph: Le fait de développer cette activité depuis Israël donne-t-il un sens différent à votre travail?

V.K.: Bien sûr. Contribuer enfin au développement de notre pays, de notre terre. A certains sabras qui me demandent si c’est l’antisémitisme qui nous a enjoints à monter en Israël, j’explique que ce facteur n’est pas nouveau, il a toujours existé en France. Nous avons fait l’alyah pour enfin vivre notre intime conviction : Israël est notre unique ‘chez nous’ et il est inimaginable que nos enfants grandissent ailleurs. L’alyah est certes un renoncement, mais il est volontaire. Nous sommes profondément habités par le souhait de contribuer à la construction –permanente- d’Israël. Cette volonté est ancrée en nous. Aussi, à aucun moment nous n’avons songé à faire marche arrière et chaque jour est une victoire. Ici tout prend sens.

www.creditplace.com

Propos recueillis par Avraham Azoulay