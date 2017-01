La créatrice israélienne Galia Lahav à la Paris Fashion Week 2017 En savoir plus sur http://jforum.fr/la-creatrice-israelienne-galia-lahav-a-la-paris-fashion-week-2017.html#ql1ihMrH5eDJuTct.99

La Paris Fashion Week, qui fait partie des quatre plus grandes semaines des défilés internationaux, se déroulera du dimanche 22 au jeudi 26 janvier 2017 et accueillera comme chaque année les plus grands créateurs de mode internationaux.

Cette année Galia Lahav sera la toute première créatrice de mode israélienne à participer à cet événement prestigieux à Paris.

Spécialisée dans les robes de mariée ou robes du soir, et réputée pour habiller les plus grandes célébrités, la créatrice a commencé à créer des robes il y a plus de trente ans.

Etant un des créateurs de robes de mariées leaders en Israël, Lahav est reconnue depuis quelques années à l’échelle mondiale. Elle participe chaque année à la Bridal Fashion Week de New York, l’événement marquant dans le monde des robes de mariée, et elle présente également ses collections lors d’autres défilés en Europe, tels que la « Barcelona Fashion Bridal Week » qui a eu lieu le 28 avril 2016.

ITRADE.GOV.IL – Jforum.fr

En savoir plus sur