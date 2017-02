Cracovie : un musée à l’emplacement du camp de concentration de Plaszow

La ville de Cracovie, en collaboration avec la communauté juive locale et le ministère polonais de la Culture et du patrimoine National, a entamé les travaux du Musée de Plaszow et du Mémorial.

Le camp, initialement conçu pour le travail forcé, était devenu par la suite un camp de concentration. Il a été construit par les Allemands en 1940 dans la partie sud de Cracovie, près de la gare de Płaszów. Il occupe une superficie d’environ 40 hectares et couvre, entre autres, deux cimetières juifs.

Environ 150 000 personnes ont été emprisonnées dans ce camp pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement des Juifs de Pologne, Slovaquie et Hongrie. On estime à 80 000 le nombre des victimes qui ont péri dans ce camp.

Il ne reste que peu de choses de l’infrastructure de l’ancien camp qui abritait l’administration du cimetière juif, une centrale téléphonique et la villa du commandant SS du camp Amon Göth .

Aujourd’hui, le terrain est un lieu de marche et de pique-niques pour les résidents locaux. Ceux qui ne connaissent pas l’histoire des lieux auront du mal à retrouver l’emplacement des deux cimetières juifs et des tombes collectives.

Le 26 janvier 2017, un accord a été signé dans lequel la municipalité de Cracovie, la communauté juive locale et le Musée historique de la ville ont réglementé le statut de propriété d’une partie des terrains de l’ancien camp. Cet accord est une étape importante pour la mise en place du Musée-Mémorial.

Le président de la communauté juive de Cracovie, Tadeusz Jakubowicz, qui est ancien prisonnier du camp, a salué cette initiative, indiquant qu’il attendait ce moment depuis longtemps.

