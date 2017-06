Couscous au poisson par Jocelyne ALBOU

INGRÉDIENTS :

1 kg de mérou ou colin selon la saison

1 grosse tête de poisson pour le bouillon

3 carottes

Céleris

3 pommes de terre

3 courgettes

3 navets

1 boîte de pois chiche

Pour boulettes de poissons

Filets de merlan

1 baguette rassis

2 gros oignons

2 œufs

1/2 bouquet de persil coriandre

Concentré de tomates

Poudre de roses

Sel

Poivre

Harissa

PRÉPARATION

Passer au hachoir les filets de merlan, le persil, la coriandre et les oignons.

Mettre le mélange dans une passoire et appuyez avec le poing pour enlever l’eau.

Mettre le pain rassis dans de l’eau froide et une fois ramolli, enlever la croûte et la couper très finement. L’incorporer au mélange d’oignons, persil et poisson, il doit y avoir environ 1/3 de merlan, 1/3 d’oignon et 1/3 de pain.

Ajouter 2 œufs entiers et amalgamer le tout.

Pour l’assaisonnement : utilisez du sel, du poivre, curcuma en poudre, la poudre de roses et de l’Harissa

Mouiller vos mains et former des boulettes rondes et plates.

Les rouler dans la farine puis dans l’œuf avec 1 c.à.s de concentré de tomate et 2 c.à.s d’eau.

Faire frire les boulettes dans une huile de tournesol neuve jusqu’à ce que les boulettes soient bien brunes des deux côtes. Il faut compter 2 à 3 boulettes par personne.

Ensuite, cuire à très petit feu dans de l’eau avec du sel, du poivre, pendant au moins 2 heures des deux côtés.

Faire bouillir la tête de poisson environ 1/2 heure. Filtrer et la retirer puis ajouter à l’eau de cuisson, les légumes avec 2 tomates et 2 c. à soupe de concentré de tomates pour la couleur et les pois chiches. Une fois les légumes cuits, 1/2 heure avant de servir, mettre 2 tranches de poissons.

Moi je fais cuire le poisson à part avec de l’huile du poivron rouge râpé, de la coriandre, la Harissa, du sel et du paprika.

Faire cuire à petit feu.

Dresser et déguster.

Bon appétit!!!