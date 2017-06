Une course sportive en souvenir d’Adèle Bitton hy »d

Pour la première fois, une course s’est déroulée en Samarie en souvenir de la petite Adèle Bitton hy »d. Ce fut un véritable succès car plus de huit-cent personnes sont venues de tous les coins du pays pour participer à cette manifestation et exprimer également leur soutien à l’association Adèle créée par Adva, la maman de la fillette. Cette association vient en aide à des familles qui ont perdu un être cher dans des circonstances tragiques.

L’épreuve a pris le départ à l’endroit où la voiture conduite par Adva Bitton avait essuyé des jets de pierres, suite auxquels elle avait violemment embouti un camion par l’arrière. La petit Adèle avait été très grièvement blessée, et était décédée deux ans après des suites de ses blessures, en ayant parcouru un long chemin de soins médicaux lourds et de souffrances.

Très émue de tant de solidarité, la maman, Adva, a confié les sentiments mélangés qui l’assaillaient: tristesse et nostalgie d’un côté, joie, réconfort et espoir de l’autre. « Je suis émue d’être à l’endroit où ma fille a été blessée et voir toute la vie et l’optimisme qui s’exprime ici », a-t-elle résumé. Elle a remercié toutes celle et ceux qui sont venus d’un peu partout et espéré que l’an prochain ils seront encore plus nombreux.

Le président du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, également présent, a souligné la différence entre la population juive qui sanctifie la vie et les terroristes qui vénèrent la mort. « Avec ce genre d’initiatives, nous voulons aussi dire à nos ennemis qu’ils n’arriveront pas à nous chasser d’ici », a-t-il rajouté.

Vidéo:

Photo Famille