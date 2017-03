Courageux geste du ministre Ofir Akounis

Sur décision du ministre Ofir Akounis (Likoud), les employés du ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Espace ont été invités prochainement à un toast en l’honneur de la fête de Pessah sur le site de la Shilo antique. Certains employés se sont dit choqués par le caractère obligatoire de cette invitation et ont dénoncé un « acte politique ».En réponse, Ofir Akounis a indiqué qu’il ne reconnaît pas les lignes d’avant le 4 juin 1967 et qu’il maintiendra la tenue de ce cocktail dans ce haut-lieu de l’Histoire juive.

Photo Flash 90