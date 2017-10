Courageux Francis Huster!

C’est devant une salle quasi-comble au centre Gérard Bakhar à Jérusalem que les deux acteurs géants que sont Francis Huster et Thierry Lhermitte ont interprété la pièce « Inconnu à cette adresse » mise en scène par Delphine de Malherbe. Il s’agit de l’unr des nombreuses adaptations théâtrales du livre du même nom écrit par l’écrivaine américaine Kressmann Taylor et publié pour la première fois en 1938. Ce livre avait été adapté au cinéma en 1944 par William Cameron Menzies. Cette pièce devenue très célèbre a été jouée en France par de nombreux duos d’acteurs ou artistes tels que Patrick Timsit, Francis Lalanne, Gérard Darmon, Stéphane Guillon, Daniel Rousso, Jean-Paul Rouve, Bruno Solo, Samuel Le Bihan, Elie Semoun, Charles Berling, Jean Benguigui, Richard Berry, Martin Lamotte, Jean-Pierre Daroussin, Michel Boujenah, Franck Dubosc et d’autres.

L’histoire prend la forme d’une correspondance épistolaire qui s’étale de novembre 1932 à mars 1934 entre deux excellents amis, Max Eisenstein, célibataire juif américain vivant à San Fransisco et Martin Schulse, allemand marié et père de trois enfants. Ce dernier avait choisi de retourner vivre à Munich. Les deux hommes sont associés dans une affaire de commerce de tableaux.

Les correspondances entre les deux amis retracent l’évolution de leur relation au fur et à mesure que le nazisme progresse en Allemagne, passant d’une amitié inconditionnelle jusqu’à la rupture entre eux, Max Schulse adhérant au nazisme.

Ce qui est à noter, à part le jeu magistral des deux acteurs français dans cet exercice difficile, a été la phrase prononcée par Francis Huster après la fin de la pièce, longuement applaudie par la salle. Rappelant qu’il y a en Israël plusieurs centaines de milliers de francophones, il a regretté qu’Israël ne fasse toujours pas partie de la Francophonie, « cette lâcheté dont la France est responsable ». En effet, l’adhésion à la Francophonie nécessite l’unanimité des membres mais le Liban s’oppose de manière catégorique à cette adhésion depuis plus de vingt ans. La France, avec toute l’influence politique, économique et historique qu’elle a sur le Liban n’a jamais eu le courage d’imposer l’adhésion d’Israël dans ce forum, malgré les promesses de plusieurs candidats à la présidence de la république.

Francis Huster s’est réjoui du pont culturel qui est en train de se renforcer entre la France et Israël par le biais du théâtre notamment, rappelant que c’est ainsi que « la France et Israël pourront mieux mener ensemble « le combat pour les valeurs communes aux deux pays ».

Le Festival du Théâtre français qui se déroule actuellement à Jérusalem et à Tel-Aviv est à l’initiative du metteur en scène Steve Suissa.

Photo Illustration