La Cour suprême veut des explications sur des sanctions envers les familles de terroristes

La Cour suprême fait à nouveau parler d’elle dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Elle demande à l’Etat de lui « fournir des explications valables et détaillées » sur le maintien de la mesure législative annulant le versement d’allocations familiales à des parents de mineurs condamnés pour jets de pierres. La loi pénale en vigueur avait été modifiée, et le gouvernement avait introduit cette sanction qui consiste à ne plus verser les allocations familiales aux familles durant la période d’incarcération des mineurs terroristes.

La Cour suprême a décidé de demander des explications à l’Etat suite à une saisine par l’organisation arabe israélienne Adallah qui considère qu’il s’agit d’une sanction…injuste!

Photo Hadas Parush / Flash 90