Cour suprême: premiers appels contre la loi de régularisation

Comme il était prévisible, plusieurs organisations arabes palestiniennes ont saisi la Cour suprême contre la loi de régularisation adoptée lundi soir par la Knesset. Dix-sept collectivités arabes de Judée-Samarie et trois organisations basées en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza et en Israël veulent faire invalider la loi.

Tous les requérants invoquent le droit international et le droit humanitaire. L’avocat Sliman Shahin, qui représente le Centre de Jérusalem pour les droits de l’homme estime par exemple que la loi établit une discrimination sur des bases ethniques et idéologiques et « permet la spoliation de terres appartenant à des Palestiniens ».

Les avocats des requérants considèrent aussi que la loi ne porte pas seulement atteinte à la liberté d’acquistion et de propriété mais aussi…à l’honneur des Arabes palestiniens!

D’autres appels seront sûrement interjetés, notamment d’organisations arabes israéliennes ou de l’extrême gauche israélienne.

