La Cour suprême ordonne la restitution des dépouilles des trois terroristes d’Oum El-Fahm

La Cour suprême a une fois de plus démontrée qu’elle est déconnectée des réalités et qu’elle place les droits des ennemis avant la sécurité et la dissuasion. Les juges ont ordonné à la police de restituer à leurs familles des dépouilles des trois terroristes auteurs de l’attentat qui a coûté la vie à Kamil Shanaan hy »d et Haïl Stawi hy »d. La Cour suprême a tout de même demandé à la police de ne prévenir la famille des trois frères que deux heures avant la remise des corps et de décider quelles seront les conditions des obsèques.

Malheureusement, l’expérience a montré qu’en dépit des exigences israéliennes et des « promesses » des familles, les obsèques de terroristes se transforment souvent en manifestations de haine et de glorification du terrorisme.

Dans leurs attendus au juridisme pointilleux, les juges ont justifié leur décision par le fait que « l’Etat n’avait pas réussi à présenter une source juridique qui l’autoriserait à conserver les dépouilles de terroristes jusqu’à ce que les familles présentent un programme de cérémonie d’enterrement »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90