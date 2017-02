Le couple Netanyahou en visite dans une école juive de Sydney

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, en voyage officiel en Australie, s’est rendu à l’école juive ‘Moriah’ de Sydney en compagnie de son épouse Sarah et du chef du gouvernement australien Malcolm Turnbull. Les élèves ont accueilli chaleureusement leurs visiteurs en entonnant en hébreu la chanson ‘Yeroushalayim Chel Zahav et les hymnes nationaux des deux pays. Puis Binyamin et Sarah Netanyahou ont assisté à un cours d’Ivrit. Netanyahou a ensuite prononcé un discours devant les enfants, rappelant notamment qu’Israël et l’Australie entretenaient des relations d’amitié. Il a également souligné l’importance de l’Etat d’Israël pour les Juifs du monde entier.