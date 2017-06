Le couple Netanyahou au chevet de la famille Malka

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah se sont rendus dimanche au moshav Azar, en visite de condoléances chez la famille Malka. Le couple est resté pendant plus d’une heure. A l’issue de leur visite, Binyamin et Sarah Netanyahou étaient visiblement très émus. Le Premier ministre a déclaré que Hadas Malka hy »d est désormais « l’héroïne de tout Israël ».

Il a également rapporté une phrase d’Avi Malka, le père de la jeune garde-frontière, qui rappelait ce que sa fille lui avait dit un lorsqu’il lui exprimait sa crainte de la savoir dans des endroits dangereux: « Si nous ne sommes pas là-bas, nous n’avons plus de capitale ». « Cette phrase restera à jamais gravée dans mon coeur », a indiqué Binyamin Netanyahou.

Photos Kobi Gideon / Flash 90