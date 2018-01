Le couple Adelson offre cinq ambulances blindées pour la Judée-Samarie

La couple de philanthropes juifs américains, Sheldon et Dr. Miriam Adelson a offert cinq ambulances blindées pour des stations d’urgence du Magen David Adom en Judée-Samarie.

Une cérémonie de « réception » des véhicules s’est tenue au Musée d’Erets Israël à Tel-Aviv en présence notamment du couple de bienfaiteurs et du directeur-général du Magen David Adom, Elie Bin. Sheldon et Miriam Adelson ont offert un million de dollars pour l’acquisition de cinq ambulances protégées contre les tirs à l’arme automatique et les jets de pierres. Les ambulances serviront les centres d’urgence de Kiryat Arba, Karnei Shomron, Ofra, Efrat et Ariel.

Les véhicules sont entièrement équipés médicalement et opérationnels pour des opérations de secours en zones d’attentats ou en cas de tirs.

Lors de son intervention, Dr. Miriam Adelson a dressé l’éloge du Magen David Adom et des équipes de secouristes qui agissent rapidement et avec efficacité quels que soient les blessés, juifs, musulmans ou chrétiens. « Le Magen David Adom est l’un des symboles forts de notre niveau moral et de notre force humanitaire » a-t-elle déclaré, exprimant aussi sa tristesse du fait qu’il faille protéger des ambulances contre des tirs et que les terroristes n’hésitent pas à s’attaquer à des ambulances ».

Elie Bin a laonguement remercié le couple Adelson et annoncé que le Magen David Adom allait lui décerner la plus grande récompense jamais accordée par cette organisation depuis les 90 ans de son existence: le quartier général du Magen David Adom en Israël portera désormais le nom de « Dr. Miriam et Mr. Sheldon Adelson ».

Photo Yossi Zelliger / Flash 90