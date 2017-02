Le couple Adelson invité à dîner à la Maison Blanche

Le couple Adelson, connu pour sa grande générosité, a été invité jeudi soir à dîner à la Maison Blanche, à la demande du président Donald Trump. L’information, relayée par le quotidien israélien Israel Hayom, a été communiquée par le Washington Post qui a précisé que le Dr Myriam Adelson et son époux Sheldon figuraient parmi les plus gros donateurs ayant contribué à la campagne de Trump et des Républicains avant les dernières élections. Ils gardent d’excellentes relations avec le nouveau président et avaient d’ailleurs d’excellentes places lors de l’investiture officielle de Trump.