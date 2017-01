Le ‘coup de gueule’ de Guilad Erdan envers les médias…

D’ordinaire mesuré dans son langage, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan n’a pas pu s’empêcher de réagir face à la manière dont les grands médias ont relaté ce qui s’est passé mercredi matin à Oum Al-Hiran. Ce qu’il a dit mérite d’être traduit intégralement car il a exprimé le sentiment profond de très nombreux citoyens face à un microcosme médiatique déconnecté des sentiments de la population et qui entend écrire l’Histoire en fonction d’une idéologie bien précise:

« C’est un jour très difficile mais il y a un sujet sur lequel je n’ai pas envie de me taire. J’ai une question à l’intention d’une majeure partie des présentateurs de journaux télévisés et des journalistes qui sont sur le terrain. Ne parlons pas de mensonges répandus par une partie d’entre vous concernant les incendies qui avaient ravagé le pays, et qui s’obstinent encore aujourd’hui à affirmer qu’il s’agissait d’accidents, de fautes de négligence ou même de départs de feu dans des localités juives. Ne parlons pas non plus de l’ignorance dont vous faites preuve sur la question de Bédouins et sur ce que l’Etat avait proposé en compensation aux familles concernées d’Oum Al-Hiran. Vous ne savez tout simplement pas de quoi il en ressort, vous ne dominez pas le sujet. Allez vous adresser à l’Office national foncier ou à la Direction pour la régularisation du logement bédouin et ils vous révèleront les propositions plus que généreuses que l’Etat a faites à la population bédouine et quelles sont les compensations que recoivent les familles qui acceptent de se soumettre à l’application de la loi alors qu’ils l’ont violée.

Mais surtout, pourquoi, pourquoi, au nom du Ciel votre instinct vous pousse-t-il toujours à vous placer du côté des terroristes??? Je n’arrive pas à comprendre cela! Erez Lévy hy’d a été tué mercredi matin. Il avait un petit garçon de cinq ans et une fillette de trois ans. Ils vont grandir sans papa. Il ne les verra pas grandir. Il a été tué de sang froid alors qu’il représentait l’Etat d’Israël et l’état de droit. Il nous représentait nous tous! Alors au-moins en ces instants, au-moins aujourd’hui, nous serions en droit d’attendre une autre attitude de votre part!

Une vidéo filmée du ciel a été publiée par la police et qui balaie tous les mensonges entendus depuis ce matin et prouve que le policier a été tué de manière volontaire. J’espère que certains parmi vous auront le courage et l’honnêté de présenter des excuses pour la manière biaisée dont vous avez décrit l’action de la police dans son rôle de faire appliquer la loi face à des spoliateurs violents qui soutiennent ce meurtre odieux ».

