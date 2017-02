La Corée du Nord autorise la délivrance de visas touristiques aux Israéliens

Pour la première fois, les Israéliens obtiendront des visas touristiques directement de la part de Pyongyang

La Corée du Nord a autorisé, pour la première fois, à une agence de voyage israélienne de délivrer des visas touristiques aux citoyens de l’Etat hébreu, a rapporté dimanche le site Globes.

D’après la même source, une seule agence, Tarbutu, filiale de Rimon Tours, est pour le moment autorisée à fournir aux détenteurs de passeports israéliens le précieux document permettant aux touristes à partir d’avril prochain, de pénétrer au cœur du régime totalitaire le plus fermé du monde.

« La Corée du Nord est sans aucun doute l’un pays des pays les plus fascinants au monde. C’est un pays fermé et coupé du monde, notamment de ses voisins. Nous ignorons plus de choses à propos de ce pays que nous n’en connaissons « , a affirmé le directeur des programmes de l’agence de voyage Tarbutu, Haïm Peres.

Alors que le ministère israélien des Affaires étrangères ne note « aucune interdiction spécifique » de voyager en Corée du Nord, il recommande cependant une « extrême prudence » de la part des futurs voyageurs, et rappelle, bien qu’il ne soit pas « un pays ennemi », l’absence de relations diplomatiques entre les deux pays.

Les chiffres communiqués par l’agence Tarbutu indiquent que seulement une centaine d’Israéliens ont visité la Corée du Nord via des voyages organisés. Les visas de ces touristes ont été délivrés, jusqu’à présent, indirectement par des tiers venant de Chine.

Source www.i24news.tv