La coopération israélo-saoudienne face à l’Iran s’intensifie

Le quotidien suisse Basler Zeitung révèle que la coopération stratégique entre Israël et l’Arabie saoudite face à l’Iran est encore plus importante que celle qu’on s’imaginait jusqu’à présent. Selon le journal bâlois, les deux pays auraient conclu en secret une alliance pour faire face ensemble à l’hégémonie iranienne au Moyen-Orient. Cette coopération va si loin que que Riyad, par le biais d’un pays tiers, envisagerait d’acquérir du matériel militaire israélien comme des sytèmes de défense antichars et même le système Dôme de Fer, notamment pour contrer les missiles envoyés depuis le Yémen par les Houthis soutenus et armés par Téhéran.

Le Basler Zeitung révèle également qu’au mois d’octobre dernier, deux anciens hauts responsables de services secrets israéliens et saoudiens se seraient rencontrés aux Etats-Unis afin de voir comment coordonner leurs activités en fonction de la nouvelle politique américaine dans la région. Le représentant saoudien, prince Turki al-Fayçal était même disposé à assister avec son homologue israélien à un colloque qui se déroulait dans un centre commuanutaire juif de New York.

A ce sujet, on se souvient de l’interview accordée au mois de novembre dernier par le chef d’Etat-major de Tsahal, Gadi Eizencot, à un journal saoudien, dans laquelle il avait dit clairement qu’Israël est prêt à collaborer avec l’Arabie saoudite et d’autres pays concernés pour créer une coalition internationale, avec les Etats-Unis, sfin de contrer la progression de l’Iran dans la région. Le chef de Tsahal avait même déclaré qu’Israël était prêt à échanger des informations sensibles avec les Etats arabes modérés de la région concernant l’Iran. Il avait également confié que lors d’une réunion des chefs d’Etat-major des armées américaine, israélienne et saoudienne à Washington, il s’était trouvé exactement sur la même longueur d’ondes que son homologue de Riyad concernant l’analyse du problème iranien.

