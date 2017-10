Coopération de l’Université de Tel-Aviv avec le Viêt-Nam

Le Prof. Raanan Rein, vice-président de l’Université de Tel-Aviv s’est rendu récemment à Ho-Chi-Minh-Ville où il a remis leurs diplômes à 10 étudiants vietnamiens ayant effectué une Maitrise dans le cadre du programme de MSc international en Biologie végétale de l’Université, au cours d’une émouvante cérémonie. Il a par ailleurs signé des protocoles d’entente avec diverses universités vietnamiennes.

Outre les 10 diplômés des deux premières promotions du programme, étaient également présents deux étudiants qui partiront pour Israël la semaine prochaine avec des représentants de l’ambassade.

« Les étudiants rentrés au Vietnam après leurs études à l’UTA se sont pour la plupart très bien intégrés sur le marché du travail vietnamien, et ont fait l’éloge du programme et de l’Université de Tel-Aviv », a commenté le Prof. Rein. « Ils sont intéressés par la création d’une association d’anciens étudiants et souhaitent aider l’université ».

Le Prof. Rein avait auparavant donné une conférence devant quelques 500 étudiants de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville sur l’innovation et l’entreprenariat en Israël, l’expérience de l’Université de Tel-Aviv et son investissement dans la créativité de ses étudiants et de ses enseignants.

Fruit de la coopération entre Université de Tel-Aviv et le Centre international de Formation en Agriculture de l’Arava (AICAT), le Master international en Sciences végétales est un programme de maitrise exclusif et innovant qui met l’accent sur sécurité alimentaire.

Destiné aux étudiants titulaires d’un diplôme de BSc, il est hébergé par la Faculté des sciences de la vie et géré par le programme Manna pour la sécurité alimentaire de l’Université de Tel-Aviv, qui vise à rassembler des chercheurs de diverses disciplines pour promouvoir la recherche novatrice et préparer la prochaine génération de scientifiques et de décideurs dans le domaine de la sécurité alimentaire mondiale. Mis en œuvre pour la quatrième année, il accueille des étudiants de pays asiatiques et africains tels que le Vietnam, la Chine, l’Inde, les Philippines, l’Ethiopie, etc.

Le Prof. Rein a par ailleurs signé des protocoles d’entente avec diverses université vietnamiennes en vue d’échanges d’étudiants et de professeurs, dont l’Université agricole d’Ho-Chi-Minh, « qui a fait montre d’un grand intérêt pour coopérer avec le programme, et où l’un de nos anciens diplômés enseigne actuellement » a-t-il précisé.

Source: site des Amis français de l’Université de Tel-Aviv